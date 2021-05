Covid: nessun decesso in Trentino. Al via vaccinazioni per over 50, a Tione anche in teatro

Posted on

Lo segnala segnala una nota dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino. Sono stati segnalati in Vallagarina due casi di sospetta tubercolosi polmonare in alunni frequentanti rispettivamente la scuola materna e la scuola media di Ala. I bambini sono in buone condizioni di salute e hanno iniziato la terapia specifica a domicilio anche se […]