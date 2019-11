Export: 8,6 mld da distretti Triveneto: Trentino Alto Adige in netta crescita

Posted on

I contribuenti morosi decaduti perché non hanno versato almeno due pagamenti potrebbero rientrate nel piano di rateizzazione di Equitalia NordEst – Lo ha annunciato Benedetto Mineo, amministratore delegato dell’Agenzia di riscossione intervenendo in commissione Finanze del Senato in occasione dell’indagine sui rapporti tra Fisco e contribuenti. Mineo ha aggiunto che, per i soggetti decaduti, si […]