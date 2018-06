Expo Riva Schuh, Denunciati sette espositori cinesi: 200 paia di scarpe contraffatte

Connect on Linked in

La Guardia di Finanza ha sequestrato durante l’Expo Riva Schuh di Riva del Garda circa 200 prototipi di scarpe di marca contraffatte, esposte da sette imprenditori cinesi, a fronte delle quali avevano già ottenuto migliaia di ordinativi. Gli espositori cinesi sono stati denunciati

Riva del Garda (Trento) – Grazie alla collaborazione delle aziende che operano regolarmente nel settore, i finanzieri hanno individuato gli espositori che avevano riprodotto esattamente il disegno industriale di scarpe di noti marchi internazionali, ma anche di eccellenze manifatturiere nazionali, spacciandoli per proprie produzioni.

L’azione di prevenzione e contrasto dei finanzieri ha condotto al sequestro penale di 167 paia di scarpe. I finanzieri hanno inoltre sequestrato agende riepilogative degli ordini effettuati dai clienti, che avrebbero comportato la produzione e l’immissione in commercio di decine di migliaia di capi contraffatti.

In breve

Rapina in banca a Perca, come nel 2014 – Rapina in banca nel primo pomeriggio a Perca, in val Pusteria. Verso le ore 13, un uomo con il volto coperto, armato di una pistola forse giocattolo, è entrato all’interno della locale filiale della Cassa Rurale chiedendo la consegna del denaro contante.

Pedofilia: maestro arrestato in Alto Adige – E’ stato arrestato con l’accusa di pedofilia un maestro di una scuola elementare in Alto Adige. I fatti a lui contestati sarebbero avvenuti in classe. L’uomo, in più occasioni, avrebbe molestato delle bambine.

Festa a casa Moser a Trento per i 67 anni di Francesco – Lo storico campione che ha colto l’occasione per presentare ‘La Moserissima’ del 7 luglio, ciclostorica tappa del Giro d’Italia d’Epoca nell’ambito della 13/a edizione de ‘La Leggendaria Charly Gaul – Uci Gran Fondo World Series’ di domenica 8 luglio. A casa Moser è ospitato anche un Museo del Ciclismo ed erano presenti, oltre al padrone di casa Francesco Moser, anche il figlio Ignazio e la fidanzata Cecilia Rodriguez, i quali presenzieranno a ‘La Moserissima’, magari percorrendola in tandem.