NordEst, Ex broker condannato da Cassazione a 5anni

Falso broker aveva raggirato persone. Multa da 10mila euro

NordEst – La Guardia di finanza di Bassano del Grappa (Vicenza) ha tratto in arresto un 55enne del luogo, destinatario di una sentenza della Corte di Cassazione che lo condanna in via definitiva a 5 anni di reclusione e 10mila euro di multa.

L’uomo, un ex broker, era stato già condannato in primo grado nel 2013 dal Tribunale di Bassano del Grappa a 4 anni e 2 mesi di reclusione.

La pena era stata inasprita dai giudici della Corte d’Appello di Venezia nel 2015, che lo avevano condannato a 5 anni di reclusione e 10mila euro di multa. Nei giorni scorsi si è pronunciata invece la Suprema Corte, che ha confermato la sentenza di secondo grado condannandolo in via definitiva.

Al consulente di fatto era stato contestato l’esercizio abusivo della professione di promotore finanziario, in quanto non iscritto nell’apposito albo professionale. Era inoltre accusato di truffa aggravata per essersi fatto consegnare ingenti somme di denaro (complessivamente, più di 2, 5mln di euro) da 24 ignari investitori.

In breve

Bancaria raggira anziana e diventa erede 600 mila euro di beni – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia tributaria di Rovigo hanno eseguito un sequestro preventivo di 600 mila euro in contanti, titoli e depositi nei confronti di un’impiegata di banca che, sfruttando la sua attività lavorativa nel rodigino, ha abusato dello stato di infermità e deficienza psichica di una cliente. In particolare, attraverso un meccanismo di condizionamento psicologico, ha indotto l’anziana a redigere un testamento a suo favore.