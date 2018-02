Eusalp a guida tirolese

Connect on Linked in

Kompatscher, opportunità di crescita anche per l’Euregio

Bolzano – Il Tirolo ha ufficialmente assunto la presidenza della strategia macroregionale alpina EUSALP, che promuove la cooperazione fra 48 regioni, appartenenti a 7 diversi stati, dell’arco alpino, con circa 80 milioni di abitanti. “Si tratta di un’iniziativa politica che rafforza le Regioni all’interno della UE – ha sottolineato il neo-presidente Günther Platter – sono convinto che sotto la presidenza tirolese saremmo in grado di avviare forme di cooperazione per giungere a soluzioni sostenibili per tutto l’arco alpino”.

In qualità di presidente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, Kompatscher vede in questo anno di presidenza di EUSALP affidata ad Innsbruck “la possibilità di fare sentire in maniera ancora più forte la nostra voce a Bruxelles. Non solo l’Alto Adige – spiega – ma tutto il GECT Euregio è già oggi coinvolto in maniera attiva in molti dei gruppi di lavoro di EUSALP, in maniera particolare per quanto riguarda temi centrali quali la mobilità, l’energia e la gestione dei rischi naturali”. Tra i temi centrali dell’attività di EUSALP, il presidente della Provincia di Bolzano individua “traffico e mobilità, con la possibilità di elaborare progetti per incentivare il passaggio dei transiti, in maniera particolare di quelli legati ai mezzi pesanti, da gomma a rotaia”.

Alla cerimonia per il passaggio di consegne tra Baviera e Tirolo a Igls hanno partecipato tra gli altri il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, il presidente del Comitato delle Regioni Karl-Heinz Lambertz, e i presidenti Ugo Rossi e Kompatscher.