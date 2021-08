Europei Orientamento, splendido quarto posto per il primierotto Mattia Corona nella Long in Lituania

Grande sodisfazione per il giovane atleta primierotto

Trento – Ottime notizie sono arrivate in questi giorni dalla Lituania, dove si sono svolti i Campionati Europei di Orienteering. Nella Long ottimo 4° posto in M16 per Mattia Corona. L’azzurro, tesserato per l’US Primiero, ha interpretato una bella gara chiudendo in 44′:19″. A vincere il ceco Dan Bolehovsky, in 39:59″, davanti al danese Hannese Mogensen, 40:10″, e a Jan Strycek , [CZE] 41:42″. Per il trentino si è trattato di un’ottima performace su un terreno non ideale per gli azzurri, molto mosso in cui era importante saper usare la bussola.

GLI ALTRI AZZURRI: Nella W16 la miglior azzurra Giulia Gobber, 41^ in 48′:50″, Elis Angeli, 50^ (1h:02′:04″), Nastja Ferluga, 52^ (1h:03′:07″), 54^ Alessia Rigoni (1h:03′:48). A vincere la finlandese Silva Kemppi in 35′:25″. Lontani in M18 con il 55° posto di Goran Polojaz in 1h:05′:29″. 87° Francesco Ognibene, che ha chiuso in 1h:34′:39″. 57° Marco Anselmo Di Stefano, in 1h:06′:31″. A vincere in 45′:23″ Aarni Ronkainen, finlandese. Tra le donne W18 in gara Iris Aurora Pecorari che ha chiuso fuori delle zone alte della graduatoria con il tempo di 1h:14:59″ in 67^ posizione. Il miglior tempo, 42′:32″ è della finlandese Salla Isoherranen. Emilano Corona tecnico che con Lucia Curzio guida il gruppo: “Il bosco era tecnicamente molto bello e fisicamente impegnativo, con continui saliscendi e un po di palude nel finale. C’era da usare molto la bussola ed essere precisi nelle zone più piatte, cosa a cui noi siamo poco abituati ed allenati. Anche la vegetazione a tratti fitta limitava la visibilità e anche su questo dobbiamo ancora lavorare. In generale molti dei nostri ragazzi sono alla prima esperienza internazionale e l’agitazione si è fatta sentire. Molto bene Mattia Corona, come avete visto, che ha corso con intelligenza, rallentando dove serviva e riprendendo subito il ritmo dopo un errore che lo avrebbe potuto condizionare. In gara per un breve tratto ha trovato anche la giusta compagnia, cosa che gli ha dato il giusto ritmo quando poi è rimasto da solo. Le ragazze hanno sbagliato molto, peccato perché nelle gambe possono avere altri tempi e risultati. Domani gara a Staffetta sullo stesso terreno, anche se probabilmente si userà di più la zona paludosa e quella ripida vicino al fiume Neris. Meteo variabile con aria fresca e qualche goccia di pioggia”.

CLASSIFICA M16:

1 Bolehovsky Dan [CZE] 39:59

2 Mogensen Hannes [DEN] 40:10

3 Strycek Jan [CZE] 41:42

4 Corona Mattia [ITA] 44:19

33° Paride Gaio 55:36

39° Pietro Sergas 56:36

In breve

Mtb orienteering, bronzo per Luca Dallavalle dopo una gara Long molto impegnativa vinta da campione del mondo Sprint in carica Kristonf Bogar (Ok Jirska Novi Bor). I terreni cechi si confermano congeniali all’atleta della Val di Sole che nell’Est Europa riesce sempre ad esprimersi su livelli di eccellenza. Prova ottima per Antonio Mariani, 10°, e molto bene anche Piero Turra, 15°. Prova difficile per la new entry, ancora U23, Maurizio Castellaz che ha concluso con tenacia in 2h40’32”. Giornata no per Fabiano Bettega che ha visto il forcellino spezzarsi poco dopo il terzo punto di gara per colpa di un ramo.

In M16 si registra il dominio dei cechi con ben 3 atleti nei primi 4 posti. A vincere è Jan Strycek [CZE] in 12:55, davanti al danese Niels Dalgaard (13:11) e l’altro ceco Dan Bolehovsky (13:17). Al femminile il successo dell’ungherese Rita Maramarosi (12:11″) che precede la finlandese Silva Kemppi (12:43″) e Lea Martanova, ceca che chiude in 12′:50″ . Nella categoria superiore, M18, successo al tedesco Konrad Stamer (12:53) che batte il russo Mark Tutynin, (12:58) e il norvegese Brage Takle (13:01). 44° l’azzurro Marco Anselmo Di Stefano. In W18 successo ancora ungherese con Viktoria Mag (13:46) davanti alla ceca Marketa Mulickova (13:54) e alla finlandese Salla Isoherranen, (14:04). 53^ Iris Pecorari in 17′:02″.