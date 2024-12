Europei di Cross, Battocletti oro e Crippa argento in Turchia

Due medaglie per i portacolori del Trentino. Trionfo assoluto per Nadia Battocletti e un grande Yeman Crippa si arrende soltanto al fenomeno Ingebrigtsen

Trento – Nadia Battocletti di nuovo sul podio agli Europei di Cross ad Antalya in Turchia. L’atleta trentina, argento olimpico a Parigi e doppio oro europeo a Roma, ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione seniores femminile chiudendo i 7500 metri con il tempo di 25’43”. Metallo più prezioso anche nella prova a squadre.

La gara assoluta femminile non ha mai visto, prima d’ora, un’italiana davanti a tutte nelle precedenti 29 edizioni delle sfide sui prati d’Europa. Era questa una sfida a cui Nadia teneva molto per concludere un’altra straordinaria stagione. Nadia Battocletti si è dunque fatta largo (ancora di più) nella storia dell’atletica trentina e azzurra, battendo di 11 secondi la tedesca Konstanze Klosterhalfen, medaglia d’argento, e di 18 secondi la turca Yasemin Can, bronzo. Grazie al piazzamento delle altre azzurre l’Italia ha conquistato l’oro anche nella classifica a squadre, davanti alla Gran Bretagna, con il 13esimo posto di Elisa Palmero e il 19esimo di Ludovica Cavalli. Nadia Battocletti è stata la prima donna di sempre a trionfare nelle tre categorie (U20, U23 e assoluta) nel cross ai campionati continentali.

Nella prova maschile, grande prestazione di Yeman Crippa che riesce a conquistare la medaglia d’argento alle spalle del fenomenale norvegese Ingebrigsten. Crippa ha tentato fino all’ultimo di resistere al forcing dello scandinavo negli ultimi 100 metri di gara. Rimanendo a lungo nella scia di Ingebrigsten si è assicurato la piazza d’onore.