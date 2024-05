Europee 2024, ricusate 6 liste su 17 a NordEst. Lega, Zaia scarica Vannacci (CANDIDATI)

Le esclusioni

La Corte d’Appello di Venezia ha escluso sei delle 17 liste depositate nei giorni scorsi per il collegio NordEst (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige) per le prossime elezioni Europee le cui urne saranno aperte l’8 e il 9 giugno. Non sono stati ammessi Alternativa popolare, Forza Nuova, Italia dei diritti De Pierro, Unione Cattolica Italiana, Democrazia sovrana popolare e il Partito animalista – Italexit per l’Italia. Sono dunque 11 le liste ammesse per un totale di 156 candidati.