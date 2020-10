Euricse Trento, individuate 4 strategie per ‘Spazio argento’

Studio a supporto della sperimentazione su nuovo modello welfare

Trento – Coinvolgimento degli enti del terzo settore, flessibilità, professionalizzazione e comunicazione. Sono queste, in sintesi, le strategie individuate da Euricse (European research institute on cooperative and social enterprises) di Trento a sostegno della riforma del welfare”per gli anziani in Trentino.

La ricerca, realizzata nell’ambito dell’accordo di programma con la Provincia di Trento, rappresenta una tappa in vista dell’avvio della sperimentazione del nuovo modulo organizzativo “Spazio Argento” nei territori della Valle dell’Adige, Comunità delle Giudicarie e Comunità del Primiero.

Il rapporto, frutto di un confronto con i sistemi integrati di servizi domiciliari attivi a Torino, Brescia, Lecco, Milano e Verbania, è stata curata dalle ricercatrici Euricse Sara Depedri ed Ester Gubert. Secondo quanto riportato nello studio, nel 2030 le persone con più di 65 anni in Trentino saranno 150.700, per arrivare a 193.400 nel 2050. Dallo studio è inoltre emerso come la provincia di Trento nel 2016 si caratterizzava per un’offerta di servizi agli anziani non autosufficienti molto più ampia e completa del resto d’Italia, con un tasso di copertura dei bisogni dei potenziali non autosufficienti pari al 38,4%.

