Estorsione sventata dai Carabinieri di Cavalese

Weekend impegnativo per i i Carabinieri del Nuclo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cavalese che nella serata di domenica intervenivano a seguito di una richiesta pervenuta da parte di un giovane residente in Val di Fiemme che lamentava di essere stato minacciato e derubato da un suo conoscente

Cavalese (Trento) – Giunti sul posto in pochi minuti, i militari del Radiomobile apprendevano che sotto la minaccia di una persona conosciuta, era stato costretto a prelevare 250,00 euro dal bancomat e consegnare la somma al suo estorsore che aveva presenziato all’operazione.

Questi poi con forza si impossessava anche della sua tessera bancomat con l’intenzione di eseguire un successivo prelievo dopo la mezzanotte avendo sforato il massimale di 250 euro. Nel corso della giornata poi si ripetevano le minacce e la parte offesa, impaurita ed esasperata dalla situazione, si decideva a chiedere aiuto al 112 che inviava una gazzella del Radiomobile.

Giunti sul posto, a richiesta, l’estorsore consegnava ai Carabinieri la tessera bancomat utilizzata per il prelievo dei 250 euro che veniva poi riconsegnata al legittimo proprietario. Lo stesso veniva anche risarcito della somma di 250 euro da un familiare.

Un giovane locale, è stato quindi denunciato per il reato di estorsione e furto. Sono comunque in corso ulteriori approfondimenti da parte del Nucleo di Cavalese volti a chiarire gli esatti contorni della vicenda ancora non chiari.