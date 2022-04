Attività estive 2022 a Primiero: tutte le proposte di enti, gruppi ed associazioni locali

Posted on

Crisi governo Conte, news di oggi in Italia: ultime notizie. Crisi governo, opposizione chiede a Conte di riferire in Aula NordEst (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aggiornarlo sulla situazione politica, dopo il passo indietro della delegazione di Italia Viva. Non per dimettersi. Il quadro è infatti cambiato rispetto […]