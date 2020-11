Estate di San Martino, i dati di Meteotrentino e MeteoTriveneto

Posted on

Il palazzo dell’assemblea legislativa in via Oberdan a Trieste. Rinvio in Trentino. Primi casi anche in Val d’Aosta NordEst (Adnkronos) – L’ufficio stampa del Consiglio del Friuli Venezia Giulia ha informato che la sede dell’assemblea legislativa, che ha sede a Trieste, rimarrà chiusa almeno fino a domenica 8 marzo. Il provvedimento, spiega la nota, è […]