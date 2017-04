Estate in Trentino: investimento da 2,5 milioni di euro (VIDEO)

Connect on Linked in

Comunicare il Trentino sempre più ad un pubblico giovane e internazionale grazie ad un linguaggio contemporaneo, puntando a far sentire l’ospite ancor più protagonista nella sua esperienza sul territorio

Trento – L’obiettivo di massimizzare il risultato economico di imprese, professioni e addetti del settore turistico, individuato dal Piano strategico pluriennale puntando in particolare su una maggiore internazionalizzazione, trova nella nuova campagna di comunicazione di Trentino Marketing uno strumento profondamente rinnovato nello stile e nei contenuti.

A poche ore dal lancio ufficiale, il pacchetto di iniziative di promozione è stato presentato da Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, insieme all’assessore provinciale al turismo e promozione Michele Dallapiccola.

“Questa nuova campagna di comunicazione, ha spiegato Maurizio Rossini, nasce con l’obiettivo di raggiungere in primis le persone che il Trentino ancora non lo conoscono, ma in particolare i giovani delle grandi metropoli europee. Per avvicinarli e creare interazioni con loro abbiamo adottato un linguaggio contemporaneo e uno stile che li faccia sentire ancora più protagonisti.

Il nuovo pay off Le Alpi in stile italiano, ha poi spiegato Maurizio Rossini, evidenzia che solo in Trentino è possibile unire l’esperienza di un ambiente naturale unico, delle attività outdoor tra laghi e montagna, del nostro modo di fare accoglienza, ai caratteri dello stile di vita italiano. E questo è proprio ciò che ci distingue da altre destinazioni alpine”.

Una campagna dunque, internazionale, multicanale e con una forte integrazione tra i diversi strumenti, online e offline, e dove i protagonisti dei nuovi visual sono, blogger, influencer, con un largo seguito sui social, che invitano in prima persona il pubblico a ripetere le loro esperienze in Trentino.

Per l’assessore al turismo Michele Dallapiccola “Gli investimenti relativi alle attività di promozione sono mirati a produrre risultati economici per il tessuto imprenditoriale trentino, risultati che poi lo stesso restituisce ampiamente al Sistema Provincia attraverso il regime dell’autonomia e l’attribuzione dei 9/10 delle tasse”.

L’assessore ha sottolineato quindi l’importanza di questo settore economico che solo in estate produce oltre 1 miliardo e 500 mila euro di PIL.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del mondo turistico provinciale: Asat con il direttore Roberto Pallanch, Unat con il Vice presidente Enzo Bassetti, la Federazione delle Pro Loco con il presidente Enzo Faès e la Conferenza dei presidenti Apt e Consorzi Pro Loco con il presidente Luciano Rizzi.

Da parte di tutti è stato espresso grande apprezzamento e condivisione rispetto alla strategia e al piano di promozione nonché al carattere innovativo della campagna e all’attenzione rivolta anche ad un nuovo segmento di pubblico internazionale.

LA NUOVA CAMPAGNA IN SINTESI

Comunicazione Digital

A partire dai prossimi giorni sarà lanciata una campagna di marca e le campagne tematiche dedicate alle diverse passioni sulle piattaforme Facebook e Google.

A partire dal mese di maggio, le attività ruoteranno attorno al progetto #Trentinolife, dove, ospiti, influencer e residenti potranno interagire direttamente con la piattaforma Visittrentino per raccontare la propria esperienza sul territorio.

Campagna TV

Per quanto riguarda la TV sono state individuate alcune piattaforme internazionali (Sky ed Eurosport)ed altre emittenti nazionali straniere(Polsat, Pl e Tv Nova, Cz)per la programmazione di circa 800 spot nel periodo aprile-maggio.

Su Sky Arte andranno in onda 3 puntate di 44’ dedicate ai I Suoni delle Dolomiti trasmesse in Italia, Germania, Inghilterra con 3 successive repliche.

4 invece le puntate su Bike Channel di Pedalando per l’Italia che saranno trasmesse in Italia e Inghilterra, oltre allo speciale L’altro giro, dietro le quinte del Giro d’Italia. In partnership con Apt, Consorzi Pro Loco e Comunità delle Giudicarie, 75 Cartoline all’interno del Meteo su Canale 5, Retequattro, Italia1 e 2 puntate dedicate a questo territorio di Sereno Variabile su RAI2.

Stampa Italia e estero

Sull’Italia da maggio a settembre sono previste 37 uscite su importanti quotidiani e periodici (National Geographic. Grazia, Vanity Fair, Il Messaggero, Sette, Corriere della Sera, Io Donna, Style, La Repubblica-D).

Sarà inoltre veicolato un magazine estivo con una diffusione di 1 milione e 300 mila copie in allegato a testate quotidiane e periodiche di Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca.

Da metà marzo in Germania è in edicola un numero monografico di Geo Saison dedicato al Trentino e distribuito in 90 mila copie al quale si aggiungeranno gli speciali all’interno delle riviste Bergsteiger, Alpin, Bike.

In totale si calcola in oltre 350 milioni la stima dei contatti generati grazie alle campagne digital, tv e stampa.

MEDIA &PR

Gli incontri stampa per presentare l’estate del Trentino, grazie alla presenza del violoncellista Mario Brunello, saranno dei veri e propri eventi a Londra, Milano e Berlino. Altre conferenze stampa sono in programma a Varsavia, Praga, Monaco di Baviera.

Fra aprile e settembre sono poi in programma numerosi viaggi stampa individuali e di gruppo che coinvolgeranno i diversi ambiti turistici e dedicati ai diversi temi della vacanza in Trentino. Dell’estate trentina si parlerà in occasione di alcune trasmissioni televisive sulle reti RAI e Mediaset: Linea Bianca estate, Linea Verde estate, Sereno Variabile, Melaverde, ma anche trasmissioni di emittenti televisive in Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia.

I GRANDI EVENTI TRA SPORT, CULTURA ED ENOGASTRONOMIA

Al centro delle azioni di marketing e comunicazione naturalmente tutti i grandi eventi come forte elemento di distintività del Trentino nell’arco alpino tra sport, cultura, enogastronomia.

– I ritiri pre-campionato di Napoli (Val di Sole), Fiorentina (Val di Fassa), delle Nazionali azzurre di volley (Val di Fiemme) e basket (Alpe Cimbra).

– Grandi eventi sportivi internazionali a partire dal weekend diPasqua con il Campionato del Mondo di Motocross MXGP del Trentino a Pietramurata e il Lake Garda Meeting Optimist Class sul Lago di Garda.

– Tra gli eventi culturali il festival musicale I Suoni delle Dolomiti con un programma di 24 appuntamenti dal 7 luglio al 31 agosto; anche il Trenino dei Castelli giunto alla terza edizione è già sul binario di partenza da sabato 15 aprile.

– Si rafforza, infine, l’integrazione tra agricoltura, prodotti del territorio e turismo: dal circuito delle 23 manifestazioni dedicate al mondo del vino, alla novità di Trentino ad Occhi Chiusi, quindi Albe in Malga con 35 appuntamenti, i cinque eventi di Latte in Festa, accanto a molte altre iniziative dedicate al mondo dell’enogastronomia.

INIZIATIVE SUI MERCATI

Nuovi collegamenti aerei e bus per l’estate

Per l’estate saranno operativisull’aeroporto di Verona Catullo nuovi collegamenti aerei con Oslo, Amburgo, Praga, Norimberga, Berlino, Cagliari. Saranno inoltre attivi i collegamenti bus tramite i vettori di Flixbus da e per Torino, Milano, Bergamo, Orio al Serio, Peschiera, Venezia, Mestre, Padova, Verona, oltre a Berlino, Lipsia, Monaco, Innsbruck.

Iniziative trade e nuove partnership

Nei mesi scorsi si sono realizzate iniziative rivolte al trade in occasione delle maggiori fiere B2B in Italia e all’estero, accanto a quella nei principali eventi B2C nell’ambito delle proposte di vacanza attiva.

Nell’ottica di internazionalizzare maggiormente il turismo trentino sono state svolte e sono in programma una serie di missioni e workshop su nuovi mercati di particolare interesse come il Forum Italia Corea e il Mountain Travel Simposium in Canada.

Altre iniziative in Italia e all’estero verranno realizzate attraverso importanti partnership e collaborazioni con noti player come Trivago, Adac Reisen, Dav Summit, Tui Germania, Sportschek, Bike Festival e BayernKids Club per l’area GAS, Thomson Lake & Mountains per l’Inghilterra, Salewa, Sportpromotion, Eriksson, Trentino Mice ed Enit per l’Italia.

Guarda il nuovo video