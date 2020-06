Estate nel Vanoi, rinviati al 2021 tutti gli eventi ma non mancheranno le iniziative sul web

Incontro straordinario nei giorni scorsi nel Vanoi tra il presidente del Consorzio Turistico e i presidenti delle Pro Loco della Valle Vanoi, alla presenza dell’assessore al turismo del Comune di Canal San Bovo, Clelia Corona

Canal San Bovo (Trento) – Eventi estivi annullati anche nel Vanoi a causa dell’emergenza coronavirus. La riunione straordinaria è stata organizzata per decidere come sviluppare una concreta proposta turistica per il Vanoi, in seguito all’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda le manifestazioni è stato deciso di annullare tutti gli eventi dove non si poteva rispettare la normativa sul distanziamento fisico e l’assembramento anche se si sarebbero utilizzati i previsti dispositivi.

“Con rammarico – spiega Marco Felici, presidente del Consorzio turistico del Vanoi – vengono quindi annullati: “Verso l’Alpeggio dal mare al Vanoi”, Festa del Sorc, Una montagna di birra, In giro tra circo e toséla, Intorno par i colmei de Ronc, , Mercatini sotto le Stelle, Notte di Note, Ronk’n’Roll festival, La Peschedada, Spätzle in Piazza, Festa delle Brise”.

Le Pro Loco del Vanoi, hanno deciso però di tenere alta l’attenzione sul Vanoi e l’intera vale, decidendo di promuovere gli eventi su tutte le piattaforme disponibili proposte dal web e da Internet, inoltre si ripromettono di utilizzare le proprie risorse per il miglioramento e l’abbellimento del territorio.

Dalla sistemazione delle bacheche ai parchi giochi, oltre alla segnaletica specifica su alcuni sentieri, in attesa di rivederci nel 2021″.