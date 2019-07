Estate, aumento denunce abbandono animali: campagna Polizia #lamiciziaèunacosaseria

Campagna contro l'abbandono dei cani "Se non ti porto non parto"

L’amicizia è una cosa seria e noi non andiamo mai in vacanza senza il nostro amico a 4 zampe.La Polizia di Stato lancia la campagna di sensibilizzazione "Se non ti porto non parto" per contrastare l’abbandono degli animali da compagnia ed il randagismo. #lamiciziaèunacosaseria #essercisempre

Pubblicato da Polizia di Stato su Sabato 27 luglio 2019