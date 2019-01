Estate 2019 a Primiero, sarà una grande “Mariapoli” europea, ricordando Chiara Lubich

Connect on Linked in

Focolarini da tutta Europa sono attesi nella terra dove Chiara Lubich fondò il movimento e dove nel 1959 giunsero 12.000 mila persone da tutto il mondo

Primiero (Trento) – A giugno, la valle di Primiero si trasformerà in una grande Mariapoli europea, ricordando Chiara Lubich. Proprio a Tonadico in particolare, sono nate le prime “Mariapoli”, le “città nuove fondate sul Vangelo”. Dal 1949 al 1959 la valle fu il cuore del vasto movimento dei Focolarini fondato da Chiara Lubich e accolse la presenza crescente di persone attirate dalla spiritualità del movimento dei Focolarini.

Nel 1959 arrivarono a Primiero ben 12.000 persone da tutta Italia e da 27 paesi europei, asiatici e dell’America Latina. Fu un evento che lasciò il segno, in quanto fece prefigurare le potenzialità offerte dall’accoglienza e che poi si trasformò in accoglienza turistica diffusa.

“A Primiero eravamo venuti per riposare – ebbe a dire Chiara Lubich, il 4 gennaio 1995 – però i piani di Dio erano diversi e invece di riposare ci ha portate nella contemplazione e alla nascita del nostro movimento dei Focolarini”.

L’estate 2019 a Primiero, sarà quindi ispirata dal carisma di Chiara Lubich. La “Mariapoli europea 2019” avrà come tema “Puntare in alto, mettere in relazione persone, culture e storia”. Nel programma ci saranno gite, sport, giochi, musica, spiritualità, preghiere, workshop creativi e forum tematici. Bambini e ragazzi potranno partecipare solo con le loro famiglie o comunque con una persona adulta che se ne assuma la responsabilità; ci saranno momenti di programma adatti per loro.

Saranno quattro settimane a partire da martedì 4 giugno fino a giovedì 11 luglio e per ognuna delle quattro settimane sono previste presenze provenienti da specifiche nazioni stabilite dal programma e a seconda delle lingue. Fino al 31 gennaio 2019 è possibile fare la pre-iscrizione per una delle 4 settimane, a seconda delle lingue prescelte, accedendo al sito: www.mariapolieuropea.org. L’iscrizione diventa valida solo dopo la conferma da parte degli organizzatori che arriverà entro il 15 febbraio 2019. Per altre informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: info@mariapolieuropea.org

In breve

“Festa della Cittadinanza” a Palazzo Scopoli, Venerdì 25 gennaio alle 20.30. Si svolgerà a Palazzo Scopoli a Tonadico, la “Festa della Cittadinanza” 2019. Sarà un momento di festa per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte delle persone originarie di altri Paesi che fanno parte della comunità locale. Non mancheranno musiche e cibi dal mondo.

Giornata della Memoria nel Vanoi, Lunedì 28 gennaio alle ore 20. “Il sonno della memoria”, grandi scrittori contro il fanatismo, in Biblioteca a Canal San Bovo. Non manchranno interventi musicali a tema. Tutte le iniziative in Trentino sul portale Trentino Cultura > Giorno della Memoria 2019