Esportazioni Trentino in calo del 13,7% nel 2020, quasi tutte le Regioni con segno meno

Per santo patrono anche dono del ‘bocolo’.Polemiche da venetisti Venezia – Per il 25 aprile Venezia è stata presa d’assalto da almeno 5mila tra italiani e stranieri (70mila per il ponte festivo) ma per la città lagunare è stato soprattutto il giorno di San Marco, il santo patrono, con messa solenne in Basilica e il dono […]