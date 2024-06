Esplosione in una fabbrica a Bolzano: 8 feriti, 5 sono gravi

Ustionati operai dell’Aluminium. I feriti portati in elicottero a Padova, Milano e in Baviera

Bolzano – E’ complessivamente di otto e non di sei, come appreso in un primo momento, il numero degli operai coinvolti nell’incidente allo stabilimento Aluminium di Bolzano. Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano.

I feriti gravi

Sale a cinque il numero dei feriti gravi nell’incidente avvenuto durante il turno notturno all’Alluminium di Bolzano. Si tratta dell’operaio ricoverato in rianimazione a Bolzano in gravissime condizioni e dei suoi tre colleghi, portati nei centri grandi ustionati a Verona, Padova e Baviera. Per il momento non si hanno notizie sull’identità dei feriti. Nella fabbrica si produce alluminio dal 1936. Aluminium ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo.

Kompatscher, ‘Un incidente gravissimo’

“Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher.