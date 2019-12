Esplosione in pizzeria Cles: nessun ferito

Nessun ferito, probabile fuga di gas

Cles (Trento) – Momenti di apprensione a Cles in seguito ad un’esplosione avvenuta poco prima delle 22 di mercoledì sera nella pizzeria PizzAP in via Marconi. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il locale era vuoto in quanto chiuso da circa mezz’ora. In seguito alla deflagrazione si è sviluppato un principio d’incendio prontamente spento dai vigili del fuoco.

Secondo i primi rilievi, l’esplosione dovrebbe essere stata provocata dalla saturazione di gas. Da una prima stima i danni dovrebbero ammontare a 30-40 mila euro. I carabinieri attendono ora la perizia dei vigili del fuoco.