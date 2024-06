Esplosione in fabbrica a Bolzano, morto un operaio. Lunedì di protesta dei sindacati

Si tratta di Diallo Bocar, senegalese, 31 anni. Restano critiche le condizioni degli altri tre operai ricoverati nei centri grandi ustionati. Il cordoglio di azienda e proprietà. Lunedì, presidio dei sindacati davanti allo stabilimento Aluminium, con i lavoratori in sciopero per 8 ore. per tutto il settore metalmeccanico della provincia di Bolzano sono state proclamate 4 ore di sciopero. Presidio annunciato anche in Trentino

NordEst – E’ morto all’ospedale di Verona uno dei sei operai feriti venerdì notte nell’incidente all’Aluminium di Bolzano. L’uomo di origine straniera, le cui generalità per il momento non sono state comunicate, era stato trasportato di notte in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento, dove però ieri sera è deceduto per la gravità delle ferite. L’operaio deceduto a Borgo Trento è Bocar Diallo, senegalese di 31 anni. Nel pomeriggio di sabato gli è stato fatale un episodio acuto a carico dei polmoni. Diallo è la prima vittima dell’esplosione nello stabilimento Aluminium di Bolzano.

Sono altri tre i suoi colleghi in condizioni critiche, tutti stranieri, due albanesi e un senagalese ricoverati a Verona, Milano e Murnau, in Baviera. Stanno invece meglio il 39enne senegalese e il 27enne tunisismo ricoverati all’ospedale di Bolzano. Il loro racconto potrà aiutare l’inchiesta della magistratura su cause e responsabilità del grave incidente. Dalla procura bolzanina finora non si hanno notizie di indagati. L’azienda ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime e alle rispettive famiglie.

Diallo Bocar abitava a Maso Zeiler, la struttura messa a disposizione dall’imprenditore bolzanino Helmuth Frasnelli e gestita all’associazione Sos Bozen, impegnata a trovare un tetto a prezzi accessibili a stranieri con contratto di lavoro. Lunedì, si terrà un presidio dei sindacati davanti allo stabilimento Aluminium, con i lavoratori in sciopero per 8 ore. per tutto il settore metalmeccanino della provincia di Bolzano sono state proclamate 4 ore di sciopero. Presidio annunciato ance in Trentino. La Fiom Cgil ha annunciato che in un eventuale processo si costituirà parte civile.

Il cordoglio di azienda e proprietà

L’Aluminium Bozen, ha diramato un comunicato in cui azienda e proprietà esprimono il proprio cordoglio e la propria partecipazione “alle grandissime sofferenze della famiglia e dei colleghi cui rivolgono le proprie sentite condoglianze. Un pensiero viene anche rivolto anche a tutti gli altri lavoratori che sono rimasti feriti nell’incidente, augurandoci che le loro condizioni migliorino e che possano riprendersi e superare questo difficile momento. L’azienda è e sarà al loro fianco così come alle rispettive famiglie”. Aluminium Bozen ribadisce infine che sta cooperando con tutte le autorità competenti per pervenire al più presto all’accertamento delle cause di un incidente le cui tragiche conseguenze hanno sconvolto l’azienda e tutti i suoi collaboratori e dipendenti.