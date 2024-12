Esplosione in casa in Trentino: muore Claudio Andriollo. In Friuli deceduta per il monossido Patrizia Pontani

Due tragedie domestiche in Triveneto

Trento – A Mollaro in Trnetino, l’allarme ai vigili del fuoco è arrivato pochi minuti prima di mezzogiorno del giorno di Santo STefano. Ad allertare i pompieri, sono stati i vicini di casa di Claudio Andriollo, morto all’interno della sua abitazione a Mollaro in Val di Non in seguito ad un’esplosione. Per il 72enne, ex appartenente alla locale compagnia degli Schutzen e grande appassionato di reperti militari, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco della zona e i permanenti di Trento per mettere in sicurezza l’area e cercare di capire l’origine dell’esplosione fatale. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Cles per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lutto in paese per la tragica morte.

Indagini a tutto campo a Forni di Sopra

Il rilevatore di monossido di carbonio dei vigili del fuoco ha continuato a suonare a distanza di ore dalla tragedia di Forni di Sopra, in Carnia. Vittima una donna di 66 anni di Pordenone, Patrizia Pontani. In gravi condizioni il marito Maurizio Chisciotti, 73 anni, ex bancario e impegnato alla Casa del volontariato di Pordenone, ricoverato a Trieste e la figlia Laura Chisciotti di 28 anni, residente a Montemurlo in provincia di Prato, portata all’ospedale di Tolmezzo. E’ stata lei a lanciare l’allarme contattando il suo compagno in Toscana, parlando di sintomi di vomito e di malessere. La chiamata al 112 da parte dell’uomo ha fatto partire i soccorritori, che al loro arrivo hanno trovato la ragazza affacciata alla finestra nel tentativo di prendere aria. E’ stato attivato l’elisoccorso notturno, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Cattinara. Per la moglie, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. L’impianto di riscaldamento è il principale indiziato, la caldaia in particolare, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco.