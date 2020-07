Esercitazioni di soccorso in acqua, sabato 25 luglio dalle ore 15 al lago del Corlo ad Arsiè

Evento dedicato al soccorso e alle manovre di sicurezza in acqua

NordEst – L’appuntamento è aperto a tutti ma è dedicato in particolare agli assistenti bagnanti della federazione italiana nuoto.

Sarà possibile toccare con mano varie attrezzature e alcune di queste testarle sul campo. Il Centro di addestramento e soccorso in acqua, voluto e creato dal

coordinatore locale a allenatore di salvataggio Alessandro Ventimiglia (Piscina di Primiero), dà la possibilità unica di aumentare ed estendere le proprie capacità

apprendendo le tecniche di soccorso con differenti mezzi di salvataggio.

Si tratta dell’unico centro di addestramento nella provincia di Belluno e uno dei

pochi presenti anche in provincia di Trento.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Mauro Carazzai gestore del Mondi di Fortunato sede del centro, Giorgio Saccaro per i cani da soccorso e con il prezioso supporto del Comune di Arsiè grazie al sindaco Luca Strapazzon e all’assessore Enrico Facchinato per la

disponibilità e sensibilità dimostrata.

Programma

Dalle ore 15 alle 17.30 soccorso in acqua

Dalle 18 simulazione di assistenza in nuotata acque libere.

A seguire un aperitivo.

Per ulteriori informazioni contattare:

Alessandro tel. 3355650340 – Silvia tel. 3402999871