Esercitazione Vigili del fuoco in galleria: tunnel Totoga chiuso tra Imèr e Vanoi, sabato 25 maggio dalle 18 alle 21.30

Manovra distrettuale di tutti i corpi. Simulazione di incidente stradale con principio di incendio. Presenti anche permanenti da Trento e Belluno

Primiero/Vanoi (Trento) – Simulazione di un incendio e primi soccorsi con circa 50 Vigili del fuoco da tutto il territorio.

Sarà il campo di azione dei Vigili del fuoco del Distretto di Primiero che sabato sera 25 maggio, si eserciteranno con una manovra particolarmente impegnativa. All’interno del tunnel Totoga che collega Imèr e Canal San Bovo verrà simulato un incendio di un mezzo.

Proprio la scorsa estate, a luglio, i Vigili del fuoco di Imèr e Mezzano erano intervenuti per un furgone in fiamme, poco distante dall’entrata del tunnel Totoga, sulla tangenziale, fortunatamente senza alcuna conseguenza per gli occupanti.

“L’esercitazione distrettuale, sarà un importante appuntamento – spiega l’Ispettore dei Vigili del fuoco Alberto Tisot – al quale prenderanno parte anche alcuni permanenti da Trento e da Belluno. Per questo la galleria sarà chiusa dalle 18 alle 21.30, per permettere lo svolgimento delle esercitazioni. Le deviazioni per la Valle del Vanoi o per Imèr, sono indicate sul posto via passo Gobbera”.

L’ordinanza del Servizio Gestione strade PAT