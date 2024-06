Esce di strada e muore con lo scooter a Frangarto

Incidente la scorsa notte, il 36enne è finito in un canale

Bolzano – Incidente mortale la scorsa notte a Frangarto, alle porte di Bolzano. Un 36 enne di Bronzolo, Benjamin Freitag, ha perso il controllo del motorino ed è finito in una fossa di irrigazione a fianco della strada consorziale, nei pressi dell’enoteca Gandolfi. L’uomo è deceduto sul posto. A chiamare i soccorsi è stato un amico, che lo attendeva e non vedendolo arrivare, è andato a cercarlo e l’ha trovato riverso nel canale con la testa, con addosso ancora il casco, nell’acqua. Ha allertato subito i soccorsi, che hanno però potuto constatare solo la morte dell’uomo. Sull’asfalto non sono stati rilevati segni di frenata. Sulla esatta dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.