Esce di strada con l’auto a Cavalese: ferito un giovane 28enne

Auto contro l’albero, ferito un giovane di Cavalese

Cavalese (Trento) – L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì . A bordo dell’auto un giovane di 28 anni, residente a Ville di Fiemme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari che hanno estratto il ferito dall’abitacolo con le pinze idrauliche dopodiché, in seguito alle ferite importanti riportate, l’uomo è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Non è in pericolo di vita, sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’uscita autonoma. L’incidente è avvenuto su via Lagorai.