Erri De Luca torna a San Martino di Castrozza, venerdì 30 luglio alle 18 alla Casa della Montagna

Presenta la sua nuova fatica letteraria

San Martino di Castrozza (Trento) – Ritorna a presentare il suo ultimo lavoro lo scrittore Erri De Luca a San Martino di Castrozza, una località che conosce da tempo, da grande appassionato di roccia e alpinismo. E’ nato in una città di mare, ma la montagna è il suo habitat e ha scritto “La cima è il mio punto e a capo. Bello per me che coincide con il cielo”. Scala la montagna, falangi conficcate nella roccia perché “una vetta raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso”.

Venerdì 30 luglio alle 18, De Luca si racconterà grazie alla sua ultima opera, dedicata al padre. Con il suo stile asciutto di chi anche nella lingua ha imparato a farsi bastare quello che c’è rifuggendo l’inessenziale, De Luca racconta il suo essere figlio e mai padre di nessuno, attraverso la narrazione di vicende estreme di genitori e figli.

Parte dalla storia di Marc Chagall, nato Marek in Bielorussia, che a Parigi dopo anni di lontananza dal Paese d’origine e soprattutto dal padre, lo raffigurò a grandezza naturale, uno a uno, a memoria e a distanza. Attinge dalle scritture bibliche, delle quali è fine conoscitore, addentrandosi nelle vicende che legarono e slegarono Isacco e Abramo su una cima deserta e desolata. Racconta la dolorosa storia della figlia di un vecchio nazista, che nel tentativo di mettersi al riparo dal torto del padre carnefice, sceglie di non procreare.

Storie intense che si affiancano alla narrazione delle vicende personali dell’autore, che scelse la sua strada allontanandosi dalla casa paterna e dalla città natia, praticando uno strappo, credendo di poter ignorare il vincolo delle sue radici; si attraversa un’età di rinnegamento degli affetti, ma alla fine ci si trova a pagare un debito di riconoscenza col passato, con la consapevolezza e il rimorso che tra padri e figli non si chiude, non si conclude niente e ci si ritrova, da ultimo, in un ritratto a grandezza naturale.