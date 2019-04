Epistolario digitale De Gasperi, Cerimonia a Roma con presidente Mattarella

Connect on Linked in

Un corpus monumentale stimabile in non meno di 5.000 documenti

Roma – Venerdì 5 aprile all’Archivio storico del Quirinale a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presentata l’edizione nazionale digitale dell’Epistolario di Alcide De Gasperi.

Il progetto è finalizzato a raccogliere e rendere disponibile al pubblico la grande mole della corrispondenza intrattenuta dallo statista trentino con grandi protagonisti della politica nazionale ed internazionale, uomini di chiesa, amici, conoscenti e semplici cittadini. Un corpus monumentale, stimabile per difetto in non meno di 5.000 documenti, in parte ancora inediti se non addirittura sconosciuti agli storici.

Nell’ambito della cerimonia, alla presenza del presidente della Repubblica, sarà inaugurata la piattaforma online accessibile dal sito www.epistolariodegasperi.it, su cui a partire da venerdì saranno liberamente consultabili le prime 1.300 lettere. Tra le lettere già pubblicate più di 200 provengono da archivi pubblici e privati della provincia di Trento.