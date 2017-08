Enzo Iacchetti torna a San Martino di Castrozza: lunedì 7 agosto alle 18

Connect on Linked in

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani di DolomitIncontri, la rassegna letteraria ai piedi delle Pale di San Martino

San Martino di Castrozza (Trento) – Lunedì 7 agosto alle ore 18 arriva Enzo Iacchetti, attore, comico, cantante e conduttore televisivo di successo. L’istrionico “Signor Enzino”, come amano chiamarlo a Striscia la Notizia, parlerà a ruota libera dei suoi esordi, dai primi provini televisivi alla notorietà ottenuta grazie al Maurizio Costanzo Show, fino ai 24 fortunati anni dietro al bancone del telegiornale satirico più seguito d’Italia.

Ad accompagnare Iacchetti in una intervista comico-confidenziale ci saranno l’immancabile chitarra e il calore del pubblico della Sala Congressi di San Martino di Castrozza. DolomitIncontri sarà l’occasione per presentare il cortometraggio Oggi Offro Io, del regista Valerio Groppa, premiato al Festival di Imperia 2017 per la miglior sceneggiatura. Un film di scelte, di tensione, di valori e di azione con attori del calibro di Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Corrado Tedeschi.



Le vendite dei dvd finanzieranno la Fondazione Progetto Arca Onlus, che fornisce pasti caldi e viveri a indigenti e bisognosi, ed il progetto idrico della Icio Onlus, che dal 1994 ha realizzato più di 900 pozzi in Africa Orientale. Icio de Romedis, uno dei principali protagonisti del corto, grazie al suo impegno a sostegno delle popolazioni dell’Africa ha ricevuto nel 2015 il premio “Eroe per i diritti umani”.