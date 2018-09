Entra nel vivo la “Gran Festa del Desmontegàr” 2018, domenica il corteo finale

Connect on Linked in

Dopo la tradizionale Mostra bovina, i festeggiamenti entrano nel vivo con eventi ed iniziative fino a domenica

Primiero (Trento) – La “Desmontegada” di domenica è il momento culminante di una quattro giorni di iniziative dedicate all’allevamento e ai prodotti caseari, occasioni per scoprire il territorio attraverso i prodotti d’eccellenza del Primiero e del Vanoi.

Si rinnova anche quest’anno il sodalizio con le aziende umbre di Norcia e dintorni, che prenderanno parte ai diversi eventi in programma. L’amicizia si è trasformata in un gemellaggio davvero speciale: il 9 e 10 giugno in occasione dell’evento Fior di Cacio, il comune di Primiero San Martino di Castrozza ha sottoscritto un Patto d’Amicizia con quello di Vallo di Nero, pittoresco borgo che ospita la famosa mostra mercato dei formaggi della Val Nerina.

Programma

Sabato 22 settembre

• “En dì al Maso”: passeggiata guidata attraverso i masi ed i prati di Mezzano; non mancheranno degustazioni di prodotti tipici, dimostrazioni pratiche di come si viveva un tempo nei masi di montagna, laboratori per bambini e tante altre sorprese;

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì c/o ApT Fiera di Primiero (fino ad esaurimento posti), Tel. 0439-62407, e-mail: infoprimiero@sanmartino.com.

Mezzano, dalle ore 08.30 alle 16.30 circa



• Mercato dei Saperi: Fiera di Primiero, Parco Clarofonte, dalle ore 9.00 alle ore 12.30



• Atmosfere e Tradizioni Contadine: per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino. Sabato e domenica sarà possibile degustare prodotti tipici, allietati da musica tirolese dal mattino fino a sera.

Fiera di Primiero, Centro Storico, dalle ore 10.00

• Birrificio Porte Aperte: visite guidate al Birrificio Bionoc’ alle ore 11.00, 15.00 e 17.00 e 18.30 con degustazione finale. Prenotazione richiesta al 329-6086570

Mezzano, Loc. Giare, dalle ore 11.00

• Visita Guidata: Tonadico, Palazzo Scopoli, partecipazione gratuita. Ritrovo ore 17.00



• Festa della Birra: serata all’insegna del divertimento con le grandi birre Bionoc’ e HB Traunstein, panini con luganega, formaggio, speck e patatine. Dalle 22.00 concerto della Exit band con i migliori successi della musica italiana. Transacqua, Piazza San Marco, dalle ore 19.00

Domenica 23 settembre- La Desmontegada



• Atmosfere e Tradizioni Contadine: per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino. Sabato e domenica sarà possibile degustare prodotti tipici, allietati da musica tirolese dal mattino fino a sera.

Fiera di Primiero, Centro Storico, dalle ore 10.00

• La Desmontegada: è il momento più atteso che conclude i quattro giorni di festa. Bovine, capre, asinelli e cavalli ornati a festa sfilano accompagnati dalle famiglie di allevatori che per l’occasione indossano l’abbigliamento tradizionale. Il corteo, il più lungo dell’intero arco alpino, è accolto festosamente da paesani e visitatori che si assiepano lungo il percorso. Alla sfilata prenderanno parte quest’anno anche il Gruppo Folkloristico Mezzano, il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero, il Gruppo Folkloristico Musicale Rhendena Klange con il gruppo sfilante Comitato Canton Berna, la Banda Musikkapelle Petersberg, la Banda Musicale di Montesanpietro (Nova Ponente/Deutschofen) e la Schützenkompanie di Primör.

Programma della sfilata:

Alle ore 10.00 concerto della Banda a Siror e alle ore 10.30 presentazione dei gruppi di allevatori e partenza della sfilata;

Alle ore 10.45 passaggio del corteo in Loc. Tressane;

Alle ore 11.00 passaggio del corteo a Fiera di Primiero;

Alle ore 11.15 passaggio del corteo a Transacqua, aperitivo e presentazione dei gruppi di allevatori;

Alle ore 11.45 passaggio del corteo in centro storico a Tonadico e arrivo alla zona sportiva verso le ore 12.00.

Al momento del passaggio della sfilata vengono chiuse le strade interessate, quindi può risultare difficile spostarsi in automobile e raggiungere Fiera di Primiero; si consiglia di parcheggiare per tempo e recarsi a piedi nel punto prescelto lungo il percorso. Per motivi di sicurezza bisogna lasciare libera la strada e non avvicinarsi agli animali che sfilano.

All’ora di pranzo tutti a degustare i gustosi piatti primierotti negli stand gastronomici di Transacqua, Tonadico, Mezzano e Imèr e nel pomeriggio la festa continua con premiazioni, musica, mercatini, visite guidate e molto altro.

o Tonadico, Zona Sportiva: stand gastronomico, musica live con il gruppo “Dolomiten Bier Band ” e premiazioni dei gruppi di allevatori partecipanti alla sfilata;

o Mezzano, Piazza Brolo: stand gastronomico, dimostrazione di mungitura alle ore 14.00 e visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei alle ore 14.30-15.00-15.30-16.00-16.30;

o Transacqua: stand gastronomico con prodotti tipici locali e musica folk dal vivo;

o Fiera di Primiero: atmosfere e tradizioni contadine a Primiero con degustazioni e musica;

o Imèr, Loc. Sieghe: stand gastronomico con musica e mercatino dell’artigianato e prodotti locali con ospiti aziende agricole umbre e passeggiate sui pony (14.30-15.30), giochi vari e “Porte aperte in stalla: la mungitura”.

