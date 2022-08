“En Giro par i Filò” 2022, dal 12 al 16 agosto a Tonadico nel Primiero: antichi mestieri, eventi e folclore (PROGRAMMA)

Torna, per la sua 29^ edizione, uno degli appuntamenti più amati di Primiero

Primiero (Trento) – Nel cuore di Primiero, a Tonadico, borgo montano definito “paese pinacoteca”, perché ricco di edifici e affreschi storici, si snoda un suggestivo itinerario tra saperi e sapori tradizionali con una serie di iniziative pensate per l’occasione. Un’immersione nelle caratteristiche vie del centro, lungo le quali sono state ricavate – da avvolti, stalle, fienili – le “boteghe” degli artigiani e degli hobbisti che coinvolgeranno direttamente i visitatori nel far vedere la loro manualità e abilità.

Tante le attività in programma, dai gruppi folkloristici ai momenti musicali, ma anche occasioni per i più piccoli come laboratori creativi e il divertente spettacolo di burattini, mentre mamma e papà si cimentano tra fornelli e assaggi nell’elegante cornice di Palazzo Scopoli a cura del Circolo Culturale Castel Pietra.

Programma

