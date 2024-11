Enaip Trentino lancia il marchio “Impresa Scuola”

Un marchio che avvicina le imprese alla scuola

Trento – È stato presentato a Trento il marchio di Enaip Trentino “Impresa-Scuola”, un’iniziativa che punta ad avvicinare il mondo delle imprese alle istituzioni formative con l’intento di promuovere la reciproca collaborazione in un’ottica di responsabilità al fine offrire opportunità educativo-formative di alto livello e riconoscimento sociale. «L’Impresa diventa Scuola – ha affermato in proposito il Presidente di Enaip Trentino Arrigo Dalfovo – quando l’ambiente che la caratterizza è una vera e propria realtà che supporta l’apprendimento attraverso il lavoro, integrando organicamente l’educazione e la formazione della scuola professionale con l’esperienza pratica nel contesto lavorativo».

Il nuovo marchio di qualità è anche il frutto di un percorso di crescita della sinergia e della collaborazione fra i nove Centri di Formazione Professionale Enaip dislocati in tutta la provincia e le rappresentanze di categoria che, come noto, annoverano gli industriali e gli artigiani accanto ai settori dell’ospitalità con l’alberghiero e la ristorazione.

«”Impresa-Scuola” – ha ricordato il direttore generale di Enaip Trentino Massimo Malossini – si pone l’obiettivo di offrire opportunità educativo-formative di valore sia in termini di apprendimenti ancorati alla realtà lavorativa ed alla sua evoluzione, sia di effettiva crescita personale e di consolidamento della motivazione professionale rispetto al settore economico di riferimento del progetto di vita degli allievi dell’Istruzione e formazione professionale (IeFP)».

Il marchio introduce pertanto anche il nuovo concetto di Impresa Scuola attraverso il quale si intende identificare quell’azienda e/o organizzazione lavorativa che integra l’educazione e la formazione della scuola con l’esperienza pratica nel contesto lavorativo. Gli allievi in formazione presso un’Impresa-Scuola hanno l’opportunità, sotto la guida di tutor aziendali, di applicare i concetti appresi in classe e/o in laboratorio nel contesto lavorativo reale, oltre che di cogliere e di mettere a valore nel proprio percorso di crescita, le evoluzioni e le innovazioni apprese nei processi lavorativi.

Barbara Tomasoni, presidente dell’Associazione Artigiani Vallagarina delegata ai rapporti con la scuola, ha sottolineato come l’iniziativa “Impresa-Scuola” mira a valorizzare il ruolo delle imprese artigiane nella formazione delle nuove generazioni. In un contesto in rapida evoluzione, queste imprese accolgono con entusiasmo giovani, insegnando loro il valore dello spirito artigiano. Il marchio “Impresa-Scuola” rappresenta un’importante collaborazione tra imprese, giovani e scuole, con l’obiettivo di educare i ragazzi alla cultura del lavoro artigiano. Sebbene ottenere il marchio richieda un impegno supplementare da parte delle aziende, si prevede che molte siano pronte a partecipare attivamente a questa sfida, formando tutor e offrendo esperienze significative ai giovani, in particolare quelli provenienti da Enaip Trentino (e non solo).

Marco Masè, vicepresidente Asat, ha aggiunto che le aziende hanno un interesse crescente nel condividere la formazione con gli studenti per diverse ragioni strategiche e operative. Questo approccio non solo aiuta a colmare il divario tra teoria e pratica, ma offre anche vantaggi reciproci sia per le aziende che per gli studenti.

Enzo Bassetti vicepresidente Unat ha sottolineato che la sinergia tra il mondo imprenditoriale e la formazione viene rafforzata attraverso questo progetto, che offre una struttura coerente per unire imprese e scuole. Questo percorso rappresenta un passo significativo verso l’integrazione tra il settore aziendale e i giovani talenti. L’iniziativa, è sostenuta e incoraggiata e favorisce la crescita delle aziende attraverso una maggiore collaborazione con le nuove generazioni.

Luca Arighi, vicepresidente di Confindustria, ha evidenziato che il concetto di qualificare sempre meglio il percorso di formazione si fonda sull’importanza di integrare teoria e pratica, creando un’esperienza educativa più completa e significativa.

L’utilizzo del marchio

Il marchio “Impresa.Scuola” valorizza il ruolo educativo, formativo e l’impegno dell’impresa nell’istruzione e formazione degli allievi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche attraverso l’apprendistato duale. Il Marchio identifica inoltre le aziende che sottoscrivono con Enaip Trentino lo specifico regolamento che disciplina i criteri per qualificare l’Azienda come Impresa Scuola.

Enaip Trentino è proprietario del Marchio, ne cura la progettazione creativa degli elementi che ne costituiscono la rappresentazione visiva (impianto grafico, elementi che lo rendono riconoscibile) e la registrazione. Enaip Trentino è responsabile della gestione e dell’applicazione del regolamento ed ha l’autorità di apportare aggiornamenti e modifiche sulla base dell’esperienza. Il Marchio viene concesso all’Azienda sulla base di una candidatura presentata ad Enaip Trentino in qualsiasi momento ed a prescindere da uno specifico progetto e/o percorso formativo che coinvolga l’Azienda candidata.

La candidatura dell’Azienda prevede l’invio, attraverso specifica modulistica in formato e modalità digitale, della “Manifestazione d’interesse” rispetto all’impegno formale alla sottoscrizione del regolamento del marchio. Enaip Trentino, in dialogo con l’Azienda richiedente, valuta la presenza degli elementi richiesti per l’assegnazione del Marchio ed il riconoscimento di “Impresa-Scuola”. L’ottenimento del marchio sarà pre-requisito necessario affinché le aziende possano attivare esperienze di formazione nel contesto lavorativo rivolte agli allievi dei percorsi IeFP promossi da Enaip Trentino a partire dall’anno formativo 2025/2026. Il Marchio ha validità biennale e al termine Enaip Trentino, tenendo conto degli esiti del monitoraggio attuato dal SGQ di ENAIP Trentino comunica all’Azienda qualificata come “Impresa-Scuola”, il mantenimento del Marchio. L’Azienda può fregiarsi del Marchio nelle sue relazioni con l’esterno e nelle proprie comunicazioni istituzionali.

Il marchio “Impresa-Scuola” è promosso presso le aziende che operano nel territorio provinciale da parte delle Associazioni datoriali di rappresentanza e da Enaip Trentino attraverso la rete di imprese che già collaborano con i Centri di Formazione Professionale.