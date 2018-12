Enaip Primiero visita una importante azienda del Feltrino: una realtà produttiva che si occupa della fusione, estrusione e lavorazione dell’alluminio

Print This Post

Allievi del Centro Enaip di Primiero in visita ad una nota azienda del Feltrino

Primiero /Feltre – Gli allievi del settore industria e artigianato del centro di formazione professionale Enaip di Primiero hanno visitato, nei giorni scorsi, una importante realtà produttiva nel Bellunese, che si occupa della fusione, dell’estrusione e della lavorazione dell’alluminio.

La visita degli allievi, ha riguardato due stabilimenti del gruppo Pandolfo: a Lentiai e Villapaiera. Come tante altre, l’azienda è nata anche grazie ai contributi dello Stato per la ricostruzione dell’economia dopo la tragedia del Vajont.

Il gruppo, tra i leader a livello nazionale nella produzione di profilati di alluminio, conta ben tre stabilimenti: Maniago in Friuli, dove avviene la fusione del materiale, Lentiai dove viene realizzato il processo di estrusione e Villapaiera dove vengono trasformati i semilavorati estrusi in prodotti finiti secondo le richieste dei clienti.

A Lentiai, gli allievi hanno avuto modo di osservare il processo di estrusione, cioè un processo di una deformazione plastica a caldo per consentire le successive fasi di lavoro. In questo stabilimento, sono presenti quattro linee di lavoro che grazie a diverse matrici consentono di ricavare vari tipi di profilati della lunghezza di 50 metri. La metà dei profilati semilavorati viene venduta ad altre aziende, il resto va allo stabilimento di Villapaiera per successive lavorazioni.

Nello stabilimento di Villapaiera si realizzano trattamenti superficiali come l’ossidazione, che migliora la durezza dell’allumino e la verniciatura; vengono poi realizzate lavorazioni meccaniche con macchine cnc per realizzare i prodotti richiesti dai committenti.

La visita è stata interessante per comprendere il processo di estrusione e i vari tipi lavorazioni meccaniche.

E’ stata inoltre l’occasione per conoscere un’importante realtà del settore metalmeccanico, ma soprattutto per capire come tale settore registri una buona ripresa sia a livello nazionale sia sul territorio locale con buone prospettive occupazionali, grazie al fatto che i prodotti italiani sono molto apprezzati anche all’estero.