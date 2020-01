Enaip Primiero cala gli assi: quarto anno e molte novità

Il 2020 è iniziato all’insegna dell’innovazione per il Cfp Enaip di Primiero

di Liliana Cerqueni

Primiero (Trento) – Enaip, una scuola da sempre pronta a cogliere con attenzione nuove opportunità e bisogni che emergono nel mondo del lavoro.

In un incontro con la stampa, (nella foto) il direttore Fausto Eccher, affiancato dal vicedirettore Nicola Testoni, ha spiegato i progetti in via di decollo e le attività in corso, confermando ancora una volta la vocazione del Centro alla massima apertura e collaborazione sia con il territorio che con partner esterni interessati al settore alberghiero e al settore meccanico. Una sinergia che ha sempre condotto ad ottimi risultati.

Il quarto anno

Una prima novità riguarda l’attivazione del Quarto Anno del settore Albergo e Ristorazione dal 25 novembre 2019, finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico di Gastronomia e Arte Bianca e di Tecnico dell’Accoglienza e Ospitalità. Il corso, con modalità duale, intende favorire l’occupazione giovanile promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Gli allievi partecipanti hanno già un contratto di lavoro come apprendisti in aziende e seguono un percorso di formazione. Al termine dell’anno, strutturato su 466 ore presso il CFP e 600 ore presso le strutture alberghiere, sono previsti gli esami conclusivi. Gli allievi interessati al proseguimento degli studi, avranno la possibilità di iscriversi al Corso annuale di preparazione all’esame di stato e conseguire il diploma di maturità nelle sedi preposte.

E’ possibile anche frequentare i corsi biennali di Alta Formazione per arrivare al diploma di tecnico Superiore nei diversi ambiti professionali. Un ampio ventaglio, quindi, di possibilità e occasioni di formazione. Un’iniziativa importante, in termini di acquisizione di competenze, risulta essere l’esperienza degli stage curricolari per gli allievi delle seconde e terze classi del settore Alberghiero, dal 13 gennaio al 26 gennaio 2020 e Meccanico, dal 9 marzo al 3 aprile 2020.

Stage in aziende del Primiero e Feltrino

Ospitati presso selezionate aziende del Primiero e del Feltrino, gli studenti avranno la possibilità di acquisire e completare conoscenze e abilità nel proprio ambito professionale – spiega il direttore dell’Enaip di Primiero, Fausto Eccher – agendo e operando in un contesto lavorativo reale, acquisendo anche consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e delle prospettive future. Un tutor del CFP e un responsabile dell’azienda ospitante seguiranno l’intera attività di stage, rilevandone tutti gli aspetti.

Patentino internazionale di saldatura

Nel settore Meccanico, la novità interessante riguarda l’accordo, in via di definizione, tra ENAIP Trentino e L’Istituto Italiano di saldatura, per il rilascio del patentino internazionale di saldatura (International Welder) agli allievi in uscita già il prossimo anno. Una bella opportunità per gli studenti che affronteranno il mondo del lavoro, proprio perché molto richiesto dalle aziende.

Cerimonia per diplomi ed attestati

Il direttore Eccher comunica infine che l’8 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 11.00 presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero, verranno consegnati in una cerimonia i Diplomi di Maturità e gli Attestati di Qualifica a coloro che hanno terminato gli studi nell’anno scolastico 2018-2019.