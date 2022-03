Emozioni e musica con “Le favolose favole di Jennifer”: sabato 26 marzo dalle 16 al teatro di Canal San Bovo

Più di 20 racconti scritti da Jennifer Bettega fino ad oggi: dal primo libretto per la maturità ai lavori più recenti. Oltre al prezioso contributo degli ospiti di Anffas Primiero, fondamentale è stato il supporto dei bambini della Scuola Primaria di Canal San Bovo che hanno prestato la loro voce per la lettura di alcuni testi

Valle del Vanoi (Trento) – Le emozioni di Jennifer Bettega, originaria di Zortea nel Vanoi, sono le emozioni di tanti giovani che con lei condividono un arcobaleno di colori della vita, oltre ogni limite. Non sempre i colori più accesi dominano lo scorrere quotidiano dei nostri giorni, ma il più delle volte sono proprio le favole ad aiutarci a costruire un mondo migliore, senza barriere: fatto di pennellate di emozioni, che scorrono una dopo l’altra, in questa strana giostra che è la vita.

Jennifer, oggi 22enne, ha tanto da insegnarci con le sue opere: ha iniziato a scrivere questi racconti nell’estate dopo il lockdown con il desiderio di condividere tutta la propria fantasia, che non è stato possibile fare in tutti quei lunghi mesi.

La caratteristica di Jennifer che subito balza agli occhi, è però la sua grandissima fantasia che si traduce in brevi storie divertenti con protagonisti personaggi stravaganti. In molti casi costituiscono quasi delle parodie di personaggi e situazioni conosciuti nella vita. Sono racconti che vogliono far divertire, ma ad una lettura più approfondita contengono soprattutto un messaggio di libertà, speranza ed uguaglianza.

Serena Nicoletti (operatrice di Anffas Primiero), insieme ad Elena Depaoli (coordinatrice di Anffas Trentino Primiero), è stata da sempre la figura di riferimento per Jennifer all’interno del centro, grazie ad un rapporto molto intuitivo e di condivisione che lega Serena e Jennifer. La giovane del Vanoi, comunica infatti le sue storie su una tavoletta alfanumerica. Sceglie personalmente gli sfondi dei propri racconti e descrive i personaggi disegnati da Serena, secondo le istruzioni. Vengono poi colorati dai ragazzi del centro di Primiero.

Scrivere, oltre a rendere Jennifer serena e contenta nel farlo, l’ha resa anche più forte fisicamente e la fa stare bene, confermano gli operatori del centro. La giovanissima scrittrice del Vanoi, ha partecipato anche al premio letterario femminile internazionale “Inner Wheel per la donna” riservato a giovani donne particolarmente promettenti nella scrittura e che hanno dimostrato talento in campo linguistico. Nel passato si era già distinta nell’ambito dei progetti letterari promossi dall’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero. L’evento previsto per le ore 16 di sabato 26 marzo (Teatro oratorio Canal San Bovo) è organizzato da Biblioteca, Comune, Anffas e Istituto comprensivo di Primiero.

In breve

Progetto “V.A.N.O.I. – Veder Avverare Nuove Opportunità Insieme”. Il progetto, finanziato da Caritro, è iniziato nei mesi scorsi e vede coinvolti Ecomuseo, Apsp Vanoi, Istituto Comprensivo di Primiero, Comune di Canal San Bovo, Biodistretto, Pro loco di Ronco, Us Vanoi e Vigili del Fuoco di zona. Quali sono le tradizioni e le professioni storicamente presenti nella Valle del Vanoi? In che modo vengono portate avanti e quali sono le prospettive per il futuro? Come possono le nuove generazioni proporsi attivamente per costruire da protagoniste il territorio di domani? Queste sono alcune delle domande e delle riflessioni che hanno portato alla creazione del progetto coinvolgendo vari ‘stakeholder’ locali. L’obiettivo è sviluppare nei giovani competenze trasversali in qualità di cittadini attivi. Dopo vari incontri e iniziative, a conclusione del percorso, nella primavera 2022, ci sarà una restituzione al territorio di quanto è stato svolto e prodotto nei mesi precedenti dai giovani studenti coinvolti.