EmergenzaVenezia, Università Ca’ Foscari lancia una raccolta fondi per la città

Ecco l’appello della nota Università. Ca’ Foscari redistribuirà tutte le risorse raccolte per le esigenze della città e del suo patrimonio storico

NordEst – Da sempre siamo a Venezia con la nostra comunità di studenti, docenti e dipendenti e in questo momento di emergenza vogliamo renderci parte attiva per sostenere le istituzioni e gli abitanti della città. Per questo l’Università Ca’ Foscari promuove una campagna di raccolta fondi in auto di Venezia. Per i giovani e tutti coloro che la amano e la vivono, perchè i loro sogni diventino prospettive concrete, se anche tu vuoi dare il tuo contributo, dona ora: https://supportacafoscari.unive.it/emergenzavenezia/

L’Università Ca’ Foscari Venezia, nata in città nel 1868 come Regia Scuola Superiore di Commercio, con i suoi 21 mila studenti e i suoi 1500 dipendenti fra docenti e personale tecnico-amministrativo è stata colpita insieme alla città dalla grave emergenza metereologica e ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per la città.