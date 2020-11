Feltre, dopo l’incendio nell’abitato di Umin, famiglia senza casa: ecco come aiutare (VIDEO)

Dal tardo pomeriggio di martedì vigili del fuoco permanenti e volontari sono stati impegnati con 5 squadre nello spegnimento di una casa di contrada. Incendio spento. Salvato il caseggiato

Feltre (Belluno) – Dopo l’incendio che ha gravemente danneggiato nel tardo pomeriggio di martedì 24 novembre un’abitazione situata nella frazione di Umin, l’Amministrazione di Feltre ha attivato i Servizi Sociali presso l’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, al fine di provvedere alle necessità più urgenti.

Nella giornata di mercoledì le persone coinvolte, sono state accolte in un appartamento idoneo. Contemporaneamente, anche alla luce della disponibilità di numerosi cittadini ed associazioni, che hanno contattato il Comune per chiedere come poter intervenire. L’Amministrazione ha valutato di dar corso ad una sottoscrizione pubblica.

Chi volesse può aderire attraverso bonifico sul C/C n. 771

intestato a: Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona – Alimentiamo la solidarietà – Presso: Banca Prealpi Sanbiagio – Filiale di Feltre

IBAN: IT 30 O 08904 61110 026000000771 – causale: “Emergenza Umin”.

“Ringrazio tutti i cittadini – scrive in una nota il sindaco Perenzin -, i gruppi e le associazioni che, a vario titolo e in vario modo, in queste ore hanno manifestato la loro grande solidarietà e si sono già mossi a sostegno delle persone così duramente colpite dall’incendio di ieri. Il Comune, in collaborazione con altri enti, è al lavoro per garantire loro tutti i sostegni necessari; invito i cittadini che volessero dare il loro aiuto a fare riferimento ai Servizi Sociali presso l’Azienda Feltrina, nell’ottica di coordinare al meglio tutti gli interventi nell’interesse della

famiglia, anche relativamente ad altre azioni (donazioni di materiali, vestiario etc.)”. Per eventuali informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali allo 0439/840680 o via mail a: servizisociali@aziendafeltrina.it

L’incendio

Le fiamme hanno avvolto rapidamente un ex fienile e la porzione abitata di un edificio. Mobilitati per ore i vigili del fuoco. Un incendio di vaste dimensioni è stato domato nella notte di martedì, nell’abitato di Umin di Feltre. I residenti hanno udito un boato e poi hanno visto le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

#24novembre #Feltre(BL), dal tardo pomeriggio #vigilildelfuoco permanenti e volontari impegnati con 5 squadre nello spegnimento di una casa di contrada. Incendio spento. Salvato il caseggiato. Ora in corso la bonifica #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/QzPwYtowfL — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) November 24, 2020

Altro incendio in queste ore anche in un’abitazione di Montebelluna in provincia di Treviso

#25novembre #Montebelluna(TV), la notte scorsa, #incendio generalizzato di un’abitazione: due persone ferite. #Vigilidelfuoco con 6 mezzi e 18 operatori spengono il rogo. Cause in corso di accertamento da parte dei tecnici VVF #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/J4TYlgenyD — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) November 25, 2020