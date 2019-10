Emergenza notturna in Trentino, concorso per autisti di ambulanza: domande entro il 7 novembre

L’assessore Segnana: “Continueremo ad adoperarci per garantire un servizio di qualità”

Trento – “La Provincia riconosce le esigenze del Servizio Emergenza 118 di Borgo Valsugana, come pure degli altri presidi ospedalieri del Trentino. Proprio per questa ragione l’8 ottobre scorso è stato bandito un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato di autisti di ambulanza, la cui scadenza è prevista per il 7 novembre, al quale risultano fino ad ora iscritti 36 candidati.

La situazione a Borgo Valsugana

Non appena sarà disponibile la graduatoria verranno attivate le procedure per reclutare il personale di Borgo Valsugana e coprire il turno notturno in servizio attivo”, conferma l’assessore alla salute e politiche sociali Stefania Segnana.

“Non abbiamo dimenticato le problematiche di Borgo Valsugana ed in generale dell’assistenza notturna – sottolinea ancora l’assessore Segnana – e continueremo ad adoperarci al fine di garantire un servizio di qualità, in tutti i territori del Trentino”.

