Emergenza maltempo in Val di Fassa, Tragica escursione per una donna travolta dalle acque del rio San Nicolò

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nel primo pomeriggio di mercoledì una donna ha perso la vita, trascinata dalle acque del rio San Nicolò, ingrossato a causa delle piogge

Val di Fassa (Trento) – La donna stava percorrendo la strada che attraversa il torrente nelle vicinanze di Baita Ciampiè insieme ad alte tre persone, quando è stata colpita da un’onda e trascinata a valle. Sono stati i compagni di escursione a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 14.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero, il quale ha portato sul luogo dell’incidente l’equipe medica e due sommozzatori.

Sul posto anche una squadra di cinque operatori del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Pozza di Fassa. La donna è stata trovata nel torrente 300 metri più a valle e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata portata alla camera mortuaria di Pozza di Fassa mentre i compagni di escursione sono stati accompagnati a valle dai soccorritori e dai Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto davanti agli occhi del marito che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. La coppia si trovava in località alle Cascate, nella zona di Malga Crocifisso, quando si è scatenato il nubifragio.

Sul posto ci sarebbero altre 20 persone che risulterebbero isolate. Soccorso alpino e Protezione civile trentina al lavoro dalle valli vicine.