Emergenza Maltempo in Trentino, Contributi e indennizzi: pubblicate in rete tutte le informazioni utili ai cittadini

A supporto della richiesta di contributo per i danni causati ai privati dal maltempo sono state pubblicate sotto forma di FAQ (domande frequenti) le risposte ai principali quesiti pervenuti in queste settimane alla struttura provinciale competente, l’UMST grandi opere e ricostruzione. Le FAQ sono disponibili, per tipologia di danni a cui la domanda di contributo fa riferimento

Trento – Tutte le informazioni – rende noto la Provincia – sono state pubblicate sulla pagina web: http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/pagina250.html (raggiungibile anche dal sito generale della Provincia www.provincia.tn.it cliccando sul banner “Calamità Trentino 2018”).

I cittadini che intendono far domanda di contributo sono invitati a leggere attentamente i documenti, che includono una disamina delle principali problematiche e dubbi che possono emergere all’atto della compilazione della domanda. Le FAQ sono in continuo aggiornamento e verranno a mano a mano integrate con le richieste di chiarimenti inviate dalla cittadinanza.

Va precisato che la documentazione consegnata ai comuni nei giorni successivi alla calamità era finalizzata ad una prima stima dei danni e non sostituisce la documentazione di richiesta di contributi.

Per l’accesso ai contributi è necessario presentare formale domanda ai sensi della delibera n. 2453 del 21 dicembre 2018, secondo le modalità indicate nella pagina web dedicata. Si ricorda anche di indicare correttamente i propri recapiti per poter essere contattati durante la fase istruttoria, in caso di errori nella compilazione della domanda o di necessità di integrazioni rispetto a quanto presentato.

La disamina dei singoli casi e la quantificazione dei contributi spettanti fanno parte dell’iter istruttorio che seguirà alla presentazione delle domande.