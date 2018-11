Emergenza Maltempo, Vigili fuoco trentini nel Bellunese. Da giovedì 8 novembre ripristinato collegamento bus Primiero – Luxottica Agordo

Connect on Linked in

Vigili del fuoco trentini in aiuto al Bellunese in questi giorni: da Gosaldo all’ospedale di Feltre. R ipristinata la viabilità verso Agordo

NordEst – La Protezione Civile trentina è in Veneto per operare nelle zone di Gosaldo e in generale nell’alto Agordino e nel Bellunese gravemente colpite dal maltempo dei giorni scorsi.

Al momento sono partiti nove Vigili del Fuoco permanenti. Alcuni volontari stanno già operando da alcuni giorni. Il contingente sarà nei prossimi giorni integrato da altre squadre di Vigili del Fuoco volontari della valle di Fassa e del Primiero.

E’ toccato proprio alla Protezione Civile trentina, nella sua funzione di coordinamento delle forze regionali, attivare il proprio personale su indicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile. Saranno soprattutto impegnati nelle coperture di chiese ed abitazioni.

“Alcuni vigili del fuoco volontari sono già impegnati, nel comune di Gosaldo – conferma l’ispettore distrettuale dei Vigili del fuoco di Primiero, Paolo Cosner – siamo presenti a Tiser con snorkel distrettuale e una squadra, per un intervento sulla copertura del tetto della chiesa, danneggiato dal maltempo. Nei prossimi giorni, in particolare tra sabato e domenica altre squadre da Primiero e da altre zone del Trentino si recheranno nel Bellunese”.

Agordo ancora in difficoltà

In queste ore la situazione sta tornando lentamente alla normalità anche se nel Bellunese restano ancora molte criticità. In particolare nell’Agordino. L’Usl sta effettuando i campionamenti, ci sono problemi in gran parte della provincia di Belluno con potabilità dell’acqua solo in alcune zone.

Molti i danni nella Città di Feltre

Completamente stravolta nel Feltrino anche la Culiada, il lungo tratto di strada che conduce a Feltre. Molti alberi sono stai abbattuti, nella zona in cui si è verificato anche un incidente mortale. Si lavora per la riapertura ma i tempi sono ancora lunghi per la strada. In azione anche mezzi dell’esercito con Vigili del fuoco e volontari impegnati su tutto il territorio.