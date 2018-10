Emergenza Maltempo a NordEst, una persona muore a Feltre travolta da un albero. Migliora nelle prossime ore

Connect on Linked in

Tragico il bilancio del maltempo a Nordest: Sandro, schiacciato dal platano

NordEst – Drammatico il bilancio del passaggio dell’ondata di maltempo a Nordest tra domenica 28 e soprattutto lunedì 29 ottobre 2018.

Ma si tratta di una stima provvisoria, visto che nonostante qualche schiarita il pericolo non sembra ancora essere passato, ed è di un morto in Veneto a causa del vento a Feltre. Non si può comunque dimenticare che domenica 28 un’altra persona è deceduta in un incidente stradale causato dalla pioggia in Friuli, a Udine.

Sono migliaia i residenti sfollati in Veneto, centinaia di abitanti isolati in Friuli, non solo 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso. Gravissimi i danni anche in tutto il Trentino Alto Adige.

Sono quasi 160mila le utenze prive di energia elettrica a causa del maltempo tra le province di Treviso e Belluno. Per la maggior parte la causa è dovuta alla caduta di alberi sulle linee; sono 28.000 le utenze interessate nel Trevigiano, 113 mila nel Bellunese. Black out a Cortina d’Ampezzo, in val Boite, in val di Zoldo (dove c’è stata una tempesta di vento con numerosi danni anche alle auto) a partire dalle 18.30 circa.

A far paura sono soprattutto i fiumi: Brenta, Bacchiglione, e più di tutti il Piave, il fiume sacro che si è gonfiato ed è diventato impetuoso, incontrollabile, che ha Ponte della Priula, nel Trevigiano, ha sommerso le rampe di accesso al Bailey e aperto una voragine nella carreggiata. LEGGI ANCHE Il Piave e la grande fuga: migliaia di sfollati nel buio dei blackout

A Feltre un homo travolto da un platano

Intrappolato nella sua auto, schiacciata da un albero. La vittima è un dipendente del colorificio Paulin, Sandro Pompolani, 49enne di Padova. Dottore in chimica era capo reparto al colorificio Paulin. Al termine del lavoro, come sempre, al volante della sua Lancia Musa si era rimesso in viaggio, verso l’alloggio che aveva in zona Feltre.

Il destino però lo atteso alle 18.30 lungo la Culiada: un grosso platano divelto dal vento si è abbattuto sulla sua auto, uccidendolo. È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Hanno tentato di salvarlo, ma è stato tutto inutile.

Rimanete in casa

Un messaggio allarmante è stato diramato stamani, martedì 30 ottobre, dal sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, nel quale invita i cittadini a spostarsi ai piani superiori delle proprie abitazioni. “È necessario che i residenti delle frazioni di Fagare della Battaglia, Sant’Andrea di Barbarana – si legge nel testo – e comunque tutti i residenti adiacenti le aree golenali si trasferiscano ai piani superiori delle abitazioni”.

Veneto e Friuli divisi, isolato Primiero dal Bellunese: franato lo Schenèr

La strada principale che unisce Veneto e Friuli, provincia di Venezia e quella di Udine passando sopra il Tagliamento, viene chiusa: a fare paura è il livello del fiume, oramai ai limiti massimi e già esondato in alcuni punti. Le deviazioni sono verso San Giorgio al Tagliamento, lungo la strada ferrata Portogruaro-Udine.

Non solo la pioggia torrenziale, ma anche un forte vento (106 km./h. a Forte Maso di Valli del Pasubio) nella serata di ieri ha provocato l’abbattimento di alberi che si sono schiantati su tralicci dell’Enel e hanno lasciato al buio vaste zone dell’Alto Vicentino, dell’altopiano di Asiago e del Bassanese, anche per tutta la notte.

Per pericolo frane anche ieri sono proseguiti a Posina prudenziali sgomberi dalle contrade Doppio, Grisa e Lissa, con sistemazione di 11 persone in albergo. Sono state segnalate criticità in pianura a Lugo per il torrente Astico in crescita. La Provinciale 46 chiusa domenica per uno smottamento in località Ponte Verde di Valli del Pasubio è stata riaperta. Ancora chiusa la Provinciale 350 nel versante trentino, poco dopo Lastebasse.

Posina è rimasta sostanzialmente isolata per la strada verso Arsiero coperta in un tratto dall’acqua tracimata dal torrente Posina, invaso da una frana. Nella vallata dell’Agno il maltempo ha colpito meno, sotto costante monitoraggio per pericolo frana è il monte Rotolon a Recoaro, sopra contrada Parlati dove vive l’arbitro internazione di calcio Daniele Orsato. Nel Bassanese esondazioni del Brenta nelle campagne di Cismon con black out per la caduta di alberi su tralicci dell’Enel come a San Nazario.