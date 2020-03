Emergenza Covid19, Vittime in diminuzione 651 in Italia, Borrelli: ‘Speriamo nel calo’: videoconferenza Veneto e Protezione civile nazionale 22 marzo

Posted on

Partito da Lavarone in bici, voleva andare al mare in Grecia. La polizia stradale lo ha trovato in A31 a Badia Polesine (Rovigo) NordEst – E’ stato ritrovato mercoledì pomeriggio, sano e salvo in Veneto, il 13enne scomparso martedì sera a Lavarone con la propria bicicletta. Era a lato dell’A31. Lo ha riconosciuto la Polizia […]