Emergenza Covid19, situazione si aggrava in Trentino, Fugatti: “Superati i mille contagi, c’è purtroppo un decesso”

C’è un decesso da segnalare: si tratta di un uomo di 85 anni di Pieve di Bono. Sono invece 29 le persone guarite. Presidente Fugatti: “Sono 210 i contagi in più in Trentino, in provincia in totale si raggiungono i 1067 casi. Preoccupano le zone vicine di Brescia e Verona. Firmata anche una nuova ordinanza per nuove restrizioni: chiusi supermercati e negozi di domenica e anche i parchi, confermata chiusura ciclabili”

Trento – Un altro decesso per Covid 19 in Trentino, si tratta di uomo di 85 ani residente a Pieve di Bono.

Crescono inoltre i contagi: 210 quelli di oggi, 1.067 totali. Di questi, 639 sono stati sottoposti a tampone e 428 non tamponati, ma considerati contagiati per contatto. Sono 2.656 i tamponi complessivi effettuati in Trentino, dove ci sono 793 persone a domicilio, compresi gli anziani in Rsa, 198 persone ricoverate nei reparti di malattie infettive, 15 delle quali in ventilazione. Ci sono poi 34 persone in terapia intensiva, 18 a Rovereto e 16 a Trento. Sono invece 29 le persone guarite. Lo ha comunicato l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

I nuovi dati

210 nuovi casi – 2656 tamponi effettuati – 1067 positivi

198 infetttivi – 34 in terapia intensiva – 29 guariti

La situazione nelle Valli

Il dottor Antonio Ferro (Apss) ha segnalato durante la conferenza stampa, che è terminata nella Rsa di Canal San Bovo la quarantena per operatori e ospiti, sono in corso però le ultime verifiche previste dal caso.

Ci sono invece da segnalare ulteriori nuovi casi che arrivano dall’ospedale di Feltre e dal pronto soccorso, che interessano Primiero e San Martino di Castrozza. Sono in fase di chiarimento con i relativi contatti diretti.

In breve

Medici scrivono a Fugatti, serve urgente cambio di strategia. L’Ordine dei medici di Trento ritiene che in Provincia di Trento si debba attuare un “cambio di strategia” e che si debbano adottare, da subito, le indicazioni della Oms: si sottopongano a tampone tutti gli operatori sanitari.

Le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, in particolare quelle relative agli spostamenti delle persone, incidono sulla possibilità di movimento degli agricoltori e anche sulla capacità operativa dei centri di assistenza agricola. E’ stato quindi prorogato dalla Giunta al 15 maggio prossimo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per le spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico per l’anno 2020.

Gli uffici amministrativi di Azienda Provinciale Servizi Sanitari (anagrafe, prestazioni, assistenza protesica e autorizzazioni) sono chiusi ma continuano ad essere operativi e contattabili via mail e telefono. Le autorizzazioni dei dispositivi per diabete, incontinenza, stomie, medicazioni in scadenza dal 1 marzo al 31 maggio sono rinnovate d’ufficio fino al 30 giugno.