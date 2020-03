Emergenza Covid19, il punto al 20 marzo dell’Azienda sanitaria su Primiero Vanoi. Situazione critica a Lamon, ultimi dati dal Bellunese

👉A questo link l’aggiornamento della situazione provinciale con tutti i dati di ogni Comune (in continuo aggiornamento – Fonte Apss – PAT)

👉Mappatura Casi Covid in #Trentino al 20 marzo (Apss)

Coronavirus, critica la situazione nel Comune di Lamon. Dopo la positività di un impiegato il municipio è stato chiuso al pubblico. Anche il sindaco Noventa in quarantena, l’operatività assicurata da una persona. La comunicazione sui social.

Dall’Ulss 1 Dolomiti arriva la comunicazione che all’ospedale di Belluno sono state installate altre 3 tende della Protezione civile al Blocco F per il percorso dedicato ai sospetti Covid. Mai tanti morti in un giorno in Italia, 627 (in totale sono 4.032). Questo il bollettino del Veneto del 20 marzo