Emergenza Covid19, Domenica con 7 decessi in Trentino: contagi totali 1.480

Sale a 35 bilancio morti in Trentino. Sono invece 31 le vittime in Alto Adige

Trento/Bolzano – Sale a 35 il numero delle vittime di Covid-19 in Trentino. Sono infatti sette i decessi dall’ultima comunicazione di ieri sera. Si registrano 173 nuovi contagi, che fanno salire il numero totale a 1.480, come anche 50 guariti, ha informato il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti.

I decessi

I sette decessi – ha precisato l’assessora Segnana – non si sono registrati tutti nelle ultime 24 ore. Vengono conteggiati tutti adesso perchè solo oggi c’è stata la conferma del tampone. Una vittima è di Trento (del 1934), una di Arco (1943), una a Pergine (1933), una a Pieve di Bono (1924), una a Cles (1933), una a Predazzo (1928) e un’altra persone di Trento (1930).

I decessi si sono registrati: due all’ospedale di Rovereto, uno all’ospedale di Arco, uno alla Rsa di Pergine, uno alla Rsa di Pellizzano e uno alla Rsa di Pieve di Bono. Il settimo decesso, quello del secondo frate Cappuccino colpito da Covid, è avvenuto presso il convento.

Negli ospedali trentini

Attualmente si trovano 240 pazienti, 46 in terapia intensiva.

Fugatti, nel corso della conferenza stampa quotidiana, ha ricordato che esattamente un mese fa si sono registrati i primi casi di coronavirus in Lombardia, che hanno poi portato alla prima ordinanza in Trentino. Il governatore ha ribadito l’impegno per aumentare ulteriormente il numero di tamponi, “per dare più garanzie a chi lavora in prima linea”. Sono nove i medici pensionati pronti a dare una mano durante l’emergenza coronavirus. Fugatti ha anche sottolineato la disponibilità della Provincia autonoma a collaborare alla sperimentazione con il farmaco Avigan.

Famiglie con ragazzi autistici oppure con una forma di disabilità, che per necessità devono uscire di casa, potranno chiedere all’Azienda sanitaria un documento da allegare all’autocertificazione che potranno essere esibiti in caso di controllo. Lo ha annunciato l’assessora provinciale alla sanità, Stefania Segnana.

La situazione in Alto Adige

In Alto Adige il numero complessivo dei decessi, per i quali è stata accertata l’infezione da Covid-19, questa mattina è di 31 persone. I sette decessi in più, 5 donne e 2 uomini, registrati rispetto all’ultima comunicazione si riferiscono a persone anziane (2 oltre i 75 anni, 2 oltre gli 80 e 3 oltre i 90 anni) con almeno una, per lo più varie gravi malattie pregresse, comunica l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda sanitaria provinciale ha registrato 56 nuovi casi. Il numero delle persone positive al Coronavirus in Alto Adige si colloca quindi a 679 casi (ieri erano 623). Sono stati effettuati sinora complessivamente 5718 tamponi su 3777 persone. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali provinciali non si registra alcuna inversione di tendenza. Sebbene il numero di persone assistite nei reparti ordinari degli ospedali sia leggermente calato, passando da 173 a 164 pazienti, il numero delle persone che necessitano di assistenza in reparti di cura intensiva è passato dai 32 di ieri agli attuali 36; sono attualmente 45 i casi sospetti. Sono 2158 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Si è sbloccato il rifornimento dalla Cina di materiale protettivo destinato all’Alto Adige. Tramite un rifornitore del gruppo bolzanino Oberalp, che produce tra l’altro il marchio di abbigliamento di montagna Salewa, la Provincia di Bolzano ha ordinato 1,5 milioni di mascherine certificate e alcune centinaia di migliaia di mantelli sterili. Il materiale è però rimasto bloccato in un aeroporto cinese. Ora l’impasse è stato superata e il materiale nelle prossime ore arriverà in Europa con un volo della Austrian Airlines. Nei prossimi giorni seguirà un secondo rifornimento. Una parte del materiale protettivo, in attesa del secondo volo, sarà messo a disposizione del land austriaco del Tirolo