Emergenza Covid in Trentino: saranno erogati quasi 10 milioni alle Rsa

Si tratta di una misura compensativa per gli enti gestori che, nel corso del 2021, si sono trovati in difficoltà economica a causa della pandemia

Trento – Approvato il provvedimento che quantifica gli importi da assegnare alle RSA come ristoro per il 2021, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale lo scorso aprile. Si tratta di un finanziamento integrativo che consente agli enti gestori di ripianare i bilancio 2021 messi a dura prova dal Covid. Nel dettaglio l’importo complessivo del fondo è pari a 9.725.643,86 euro e consente a 32 Aziende pubbliche di servizi alla persona di chiudere in pareggio i bilanci, così come di chiudere in pareggio l’attività RSA per gli enti gestori privati.

Nel dettaglio sono 9 le APSP che hanno chiuso, nel 2021, il bilancio in utile.

La misura compensativa è stata messa in campo dall’Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia a inizio 2022 e condivisa con gli enti gestori, proprio per mettere in sicurezza le Rsa pubbliche e private che si trovano in difficoltà economica a causa della prolungata pandemia e per portare tutti gli enti a una condizione di equità di sistema.

In breve

Gianluca Barbacovi è il nuovo vicepresidente della Fondazione Mach. Nell’ultima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach ha eletto Gianluca Barbacovi alla carica di vicepresidente. Il CdA, recentemente integrato di altri quattro componenti a seguito della nomina il 27 maggio scorso da parte della Giunta provinciale, ha eletto con sette voti su otto (astenuto Barbacovi) il presidente della Federazione regionale Coldiretti Trentino – Alto Adige. Il neo vicepresidente esce dal novero dei membri indicati dalla Federazione della Cooperazione e delle organizzazioni professionali agricole proposti durante la seduta. Barbacovi resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato prevista per il 7 gennaio 2026.

