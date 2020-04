Emergenza Covid in Trentino: 44 nuovi casi e 2 decessi nelle Rsa. Obbligo mascherina per tutti dal 4 maggio

Il Trentino News 13-2020

La puntata di Trentino News di questa settimana è dedicata alle ordinanze che consentono alcune aperture come coltivare orti e terreni anche fuori dal comune, accedere – con mascherina – ai negozi florovivaistici, praticare attività motoria nel proprio comune. Nella puntata spazio anche al Protocollo per gli animali domestici in tema di Covid-19 e ad alcuni semplici esercizi di ginnastica da fare in casa.

