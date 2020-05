Emergenza Covid e rapporti con lo Stato: Fugatti incontra ministro Boccia

Trento – Patto di Milano, Patto di Garanzia, drastico calo delle entrate a causa dello stop imposto dall’emergenza Covid 19, le risorse necessarie per consentire al Trentino di gestire con le proprie forze, come fin qui avvenuto, le numerose competenze assegnate in virtù dello Statuto e delle norme attuazione.

Saranno questi i temi al centro dell’incontro fra il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ed il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

L’incontro, a porte chiuse, si svolgerà nella sede della Provincia.

Al termine, verso le 17.45, è previsto un breve resoconto che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Provincia.