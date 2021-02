Emergenza covid, Acsm propone pagamenti dilazionati delle bollette

Addebiti meno pesanti per gli utenti

Primiero (Trento) – In seguito alle richieste pervenute dal territorio, il Gruppo Acsm ha deciso in queste settimane di introdurre nuove misure a sostegno della propria clientela. Ai clienti di energia elettrica e termica (Teleriscaldamento) che ne faranno richiesta sarà quindi riconosciuta una dilazione dei pagamenti delle fatture per i propri consumi effettuati nel periodo gennaio 2021 – giugno 2021 compresi. La dilazione sarà di 90 giorni, oltre ai 30 già presenti per un totale di 120 giorni complessivi.

Le modalità operative della dilazione, nonché le relative scadenze, saranno descritte in una apposita comunicazione che sarà allegata alla bolletta di prossima emissione (relativa ai consumi di gennaio 2021 per le bollettazioni mensili, relativa ai consumi di gennaio-febbraio 2021 per le bollettazione

bimestrali e relativa al 1° trimestre 2021 per le bollettazioni trimestrali del teleriscaldamento).

La richiesta potrà essere effettuata sino a giugno 2021 ma coloro che intendono accedere sin da subito alla agevolazione possono chiedere la dilazione dei pagamenti mediante l’apposita modulistica disponibile sul sito internet di ACSM Trading S.r.l. (www.acsmtrading.com) e di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. (www.acsmtlr.com). Restano ovviamente esclusi da tali benefici i clienti elettrici del mercato di maggior tutela, ciò in quanto, ai sensi delle normative previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) non risulta possibile intervenire su tale segmento essendo sottoposto a stringenti sistemi

regolatori ove il venditore non ha alcun potere di modifica. Per questa tipologia di clienti è comunque sempre possibile aderire al libero mercato di ACSM Trading e beneficiare delle relative condizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni in merito, è possibile scrivere a

commerciale@acsmtrading.com oppure a commerciale@acsmtlr.com oppure chiamare il numero di telefono 0439.763460.

