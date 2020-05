Emergenza Covid, 48 contagi e 1744 tamponi, due nuovi decessi. Obbligo mascherine ma non per lo sport

Fugatti: “Tra 11 e 18 maggio Governo dovrebbe dare autonomia ai territori sulle riaperture”. Via libera anche al passaggio in Veneto (caso Primiero) per arrivare in Trentino, senza soste fuori regione. Ecco che cosa prevede la nuova ordinanza

Trento – Sono 48 i nuovi contagi in Trentino (3 nele Rsa) e due i decessi (1 in Rsa). Le terapie intensive sono invece 19 e i tamponi effettuati 1744 con un tasso di contagio pari al 2,7%.

E’ emerso dalla consueta conferenza stampa della task force provinciale di sabato pomeriggio. Il presidente Maurizio Fugatti ha ricordato che fino ad oggi sono stati effettuati in provincia 38.700 tamponi complessivamente (3.000 in questi due giorni) pari al 7,1 della popolazione trentina. Una dato – è stato detto – che si allinea al vicino Veneto, dove sono stati effettuati 340mila tamponi su circa 5 milioni di abitanti (7,1% della popolazione).

Fugatti si è poi soffermato sule ultime novità emerse sui conti pubblici provinciali, dopo una videoconferenza con il ministro Boccia, che arriverà domani in Regione.

La nuova Ordinanza

Da lunedì 4 maggio, in Trentino, sarà consentito “lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”

Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Sarà inoltre consentita l’attività sportiva in forma individuale presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva, intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale, la mascherina dovrà essere indossata solo nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque assicurando il rispetto delle distanze.

È inoltre “consentito per i residenti nel territorio provinciale, nell’arco della singola giornata, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol per raggiungere le seconde case di proprietà che si trovano al di fuori del Comune di residenza, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessaria per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dell’immobile”.

Risolto anche il problema dei residenti a Primiero che per arrivare a Trento, devono transitare in Veneto, senza però alcuna sosta fuori regione.